Bayern, Flick: "Ho visto cose buone anche nel ko a Francoforte"

Accorcia le distanze il Lipsia nei confronti del Bayern Monaco sconfitto dall’Eintracht Francoforte per 2-1. Grazie al successo fuori casa del Lipsia contro l’Herta Berlino per 3-0, i “Bullen” si sono portati a sole due lunghezze dai bavaresi.

I neo campioni del mondo sono sulle gambe: dal ritorno dal Qatar dove hanno disputato e vinto il Mondiale del Club sono seguiti un sofferto 3-3 casalingo contro l’Arminia Bielefeld e un ko, appunto sabato, in casa dell’Eintracht Francoforte e domani sera la trasferta a roma contro la Lazio.

Nonostante questi piccoli passaggi a vuoto, Hansi Flick si mostra ottimista: “Se perdiamo punti come abbiamo fatto a Bielefeld e se giochiamo come contro l’Eintracht è chiaro che il gap si riduce. Tuttavia proviamo a prendere le cose buone da quest’ultima partita. La analizzeremo per vedere dove migliorarci. Anche dentro questa partita ci sono cose positive, tipo il secondo tempo che è stato ottimo. Ovviamente mi sarebbe piaciuto segnare uno o due go in più ma se giochiamo come fatto nel secondo tempo sono ottimista”.

OMNISPORT | 22-02-2021 11:14