Test MotoGP, graffio Bagnaia a Portimao: inseguono Marini e Vinales

Il campione in carica pone l'obiettivo: "Voglio aprire un ciclo, solo Rossi e Marquez hanno difeso il titolo in MotoGP".

11-03-2023 18:55

In un turno caratterizzato da sole, vento e 30 gradi, Portimao ospita la due giorni di test che precede il via della MotoGP 2023, i re del sabato sono Bagnaia, Marini e Vinales.

Il campione del mondo firma il tempo migliore (1:38.771) sfiorando il record della pista firmato nel 2021 (1:38.725) proprio dal torinese; si conferma ad alti livelli Luca Marini, protagonista già a Sepang sulla moto satellite Mooney VR46 Racing Team, con Maverick Vinales terzo incomodo a un’incollatura su Aprilia.

La Ducati pare ancora la moto da battere, se non altro per l’efficacia complessiva: Pecco Bagnaia, che a ‘La Stampa’ aveva spiegato con quanta determinazione vorrebbe rivincere l’iride (“Solo Rossi e Marquez ci sono riusciti, voglio aprire un ciclo con la Ducati”), non ha incontrato i problemi di Enea Bastianini (17o), frenato da un problema tecnico al mattino e da una scivolata nel pomeriggio. In casa Aprilia si comporta bene Raul Fernandez, mentre in Yamaha c’è divario tra Fabio Quartararo e Franco Morbidelli: se la KTM pare alla ricerca della vera identità, desta sensazione il terzo piazzamento di Marc Marquez tra i centauri della Honda, l’asso di Cervera insegue Alex Rins e Joan Mir.

Proprio in Portogallo tra due settimane inizierà la stagione, che prevede 23 GP.

Questi i tempi della top-10:

1 BAGNAIA: 1:38.771

2 MARINI + 0.234

3 VINALES + 0.254

4 MARQUEZ A. + 0.565

5 FERNANDEZ + 0.689

6 OLIVEIRA + 0.695

7 BEZZECCHI + 0.837

8 QUARTARARO + 0.843

9 DI GIANNANTONIO + 0.870

10 MARTIN + 0.872