Test Valencia, così in televisione

Il Motomondiale si è appena concluso e le scuderie tornando subito a lavoro a Valencia per i primi test in vista del Mondiale 2019. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre, due giorni in pista sul Circuito Ricardo Tormo, che vedranno esaudire la grande attesa per il debutto di Jorge Lorenzo con la Honda insieme a Marc Marquez, per l’esordio di Danilo Petrucci e Pecco Bagnaia, il primo con la Ducati ufficiale, il secondo con la Ducati Pramac dopo la conquista del titolo mondiale in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46. E poi la prima di Andrea Iannone con Aprilia, di Johann Zarco in KTM e quella del nuovo team Petronas Yamaha SIC con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo.

In tv sarà possibile seguire i test in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e su Sky Sport Uno (canale 201), domani e mercoledì dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 17. In cabina di commento ritroveremo Guido Meda con Mauro Sanchini, impegnati a raccontare e raccogliere le prime impressioni a caldo sulla prima uscita in pista dei piloti in sella alle moto con cui affronteranno la stagione 2019. A chiusura di entrambe le giornate di test, appuntamento alle ore 17 con le edizioni speciali del Paddock Live condotto da Vera Spadini insieme a Paolo Beltramo, Paolo Lorenzi e Carlo Florenzano; aggiornamenti e interviste dai box e dalla pit-lane da Sandro Donato Grosso.

SPORTAL.IT | 19-11-2018 18:30