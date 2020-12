The Best FIFA, vince Lewandowski: battuti Ronaldo e Messi

Senza il Pallone d’Oro, Robert Lewandowski prova a consolarsi con il The Best FIFA. Tutto come previsto, è il campione polacco ad aggiudicarsi il premio come miglior giocatore maschile della scorsa annata, la migliore della sua carriera a livello individuale e di squadra.

Lewandowski ha infatti superato Cristiano Ronaldo e Leo Messi nei voti dei giurati (capitani delle Nazionali, commissari tecnici, tifosi e giornalisti): nel 2019/2020 del resto l’ex Dortmund ha vinto Coppa di Germania, Champions League e Bundesliga realizzando il Treble, aggiudicandosi inoltre il titolo di capocannoniere in campionato ed Europa.

Messi, Ronaldo e Lewandowski erano i tre finalisti per il premio di miglior calciatore, dopo aver superato la concorrenza degli altri candidati, ovvero Thiago Alcantara, De Bruyne, Mané, Mbappé, Sergio Ramos, Neymar, Salah e Van Dijk (la maggior parte dei quali presenti nel Best XI): a sorpresa tra i nominati solo due giocatori del Bayern piglia-tutto.

Il polacco ha vinto con 52 voti, mentre CR7 si è fermato a 38 e messi a 35. Al quarto posto Sadio Mané a 29, quinto Kevin De Bruyne a 26. La classifica completa:

Robert Lewandowski 52 punti

Cristiano Ronaldo 38 punti

Lionel Messi 35 punti

Sadio Mané 29 punti

Kevin De Bruyne 26 punti

Mohamed Salah 25 punti

Kylian Mbappé 19 punti

Thiago Alcántara 17 punti

Neymar 16 punti

Virgil van Dijk 13 punti

Sergio Ramos 7 punti

Lucy Bronze, inglese del Manchester City (ex Lione) si è aggiudicata il premio The Best al femminile, battendo Pernille Harder (Wolfsburg) e Wendie Renard (Lione).

Il Puskas Award per il goal più bello dell’anno se lo aggiudica il coast to coast di Heung-Min Son, battendo De Arrascaeta e Luis Suarez.

Miglior allenatore nel calcio maschile è stato eletto Jürgen Klopp, campione d’Inghilterra con il Liverpool, mentre a livello femminile se lo è aggiudicato Sarina Wiegman, allenatore della nazionale olandese.

Premio per il miglior portiere al maschile assegnato al campione di tutto e capitano del Bayern Monaco Manuel Neuer, mentre al femminile a Sarah Bouhaddi, numero uno del super Lione.

OMNISPORT | 17-12-2020 21:33