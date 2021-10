31-10-2021 22:50

Il terzino del Milan Theo Hernandez è stato espulso a mezz’ora dalla fine della partita contro la Roma e non ci sarà in occasione del derby della prossima settimana contro l’Inter.

L’esterno francese è stato espulso dopo un secondo cartellino giallo arrivato per un fallo su Pellegrini, ed ha dovuto abbandonare anzitempo il campo. Il Milan si è poi imposto soffrendo, ma non avrà a disposizione il giocatore per il prossimo attesissimo match contro i nerazzurri.

OMNISPORT