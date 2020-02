Theo Hernandez felice del Milan: "Re di Champions"

La stagione del Milan continua a essere piuttosto tribolata quanto ai risultati conseguiti in campo (la rincorsa rossonera si è arrestata in occasione del derby, con la bruciante rimonta dell'Inter da 0-2 a 4-2), ma uno dei nuovi protagonisti del Diavolo ribadisce la sua grande soddisfazione nel vestire la maglia del club meneghino.

Si tratta di Theo Hernandez, che ha tenuto una sessione di Q&A (domande e risposte aperte) con i suoi followers su Twitter. E tra le sue dichiarazioni ce n'è una che ribadisce il suo amore per il Milan, oltre che uno dei motivi che lo ha indotto a scegliere il trasferimento in riva al Naviglio.

"Liga e Serie A sono campionati diversi ma molto intensi. Il livello è alto in entrambi. Il Milan e il Real Madrid sono i due club più grandi, i Re della Champions League. Per me è il massimo aver indossato queste due maglie", ha infatti affermato il laterale.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 22:37