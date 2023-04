Thiago Motta: “Barrow deve essere più continuo”

Il tecnico in conferenza: “Barrow ha capacità fisiche e tecniche fantastiche ma deve essere più continuo”

06-04-2023 20:27

In vista della trasferta del Bologna contro l’Atalanta (partita programmata per sabato 8 aprile alle ore 16.30) ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei rossoblù Thiago Motta.

Tra i tanti argomenti affrontati dal tecnico italo-brasiliano ha parlato dell’attaccante Musa Barrow. Ecco le parole dell’allenatore del Bologna: “ Con l’Udinese non è uscito per un motivo fisico. Musa sta bene, il Ramadan ha l’esperienza per gestirlo. Barrow deve essere più continuo, non solo in partita ma anche in allenamento. Ci sono momenti in cui fa delle cose fantastiche, perché ha nelle sue corde grande disponibilità”. Conclude poi il tecnico: “Ha capacità fisiche e tecniche fantastiche, ma deve essere più esigente con sé stesso giorno dopo giorno”