Thiago Motta: "Dimentichiamo il derby"

Thiago Motta parla in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter: "La squadra sta bene, mi aspetto una reazione dopo una sconfitta nel derby a mio modo di vedere non meritata. Bisogna dimenticarla con una buona prestazione domani. Ho sempre bei ricordi dell’Inter, una squadra in cui ho giocato ottenendo cose straordinarie, ma è finita. Non ho comunque mai avuto problemi con Conte, visto che con lui c’è sempre stata una buona comunicazione diretta. Ecco perché ora da allenatore mi aspetto la stessa cosa dai miei giocatori. Oggi penso comunque solo alla mia squadra per fare una buona prestazione e come tutte le gare che ho affrontato andare a vincere".

"Parlate di Inter in emergenza? Anche noi dobbiamo pensare alle assenze, allora siamo tutti in emergenza. Favilli e Sturaro stanno bene, vedremo dopo l’ultimo allenamento in vista di domani".

SPORTAL.IT | 20-12-2019 14:47