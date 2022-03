Thiago Motta: "Molto meglio nel secondo tempo"

06-03-2022 21:14

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha commentato il ko contro la Juve: “Abbiamo affrontato una squadra costruita per vincere lo scudetto, soffrendo solo in qualche circostanza. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, abbiamo dato più senso al gioco. Quando siamo bassi dobbiamo difendere gli spazi, contro una Juve che proprio negli spazi sa essere determinante”.

“Nel primo tempo abbiamo sofferto, perché non abbiamo dato un senso al gioco come nella ripresa quando siamo andati in avanti e abbiamo recuperato più palla. Agudelo? Sta bene, può giocare in attacco e in mediana. Sono contento, perché dà tanta energia alla squadra e ha caratteristiche uniche. Anche lui deve capire i momenti, giocando semplice e non facendo guerra all’avversario. Con lui possiamo creare superiorità e l’abbiamo visto nel secondo tempo”.

