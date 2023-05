Thiago Motta: "Psg? Penso solo al Bologna"

Il tecnico dei rossoblu allontana le voci sul suo futuro

12-05-2023 19:00

Thiago Motta glissa sul suo futuro alla vigilia del match contro la Roma: “Sono concentrato solo sul Bologna, dobbiamo fare una grandissima prestazione contro una squadra forte che ieri ha vinto ancora, imponendosi in un match di Europa League”.

“La Roma è una squadra molto solida, hanno una rosa importante costruita per giocare sia in Europa che in campionato e domenica il livello sarà altissimo. Noi dobbiamo essere concentrati per affrontare una grande squadra. Mourinho è una persona diretta e giusta, cosa importante non solo nel calcio. E’ importantissimo tornare alla vittoria, è per questo che facciamo il nostro lavoro ma per avere un risultato positivo dobbiamo metterci qualcosa in più”, spiega Motta.