Thiago Motta risponde a Ranieri: “Sapeva qual era il mio desiderio”

30-09-2022 16:03

Non è tardata ad arrivare la replica di Thiago Motta alle parole di Claudio Ranieri, tecnico che, discutendo del suo trascorso interista, ha individuato nella partenza dell’italo-argentino una causa dei tanti problemi che poi si è trovato ad affrontare.

“Ranieri è un allenatore che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo. Claudio è una persona per cui ho solamente parole di ringraziamento per quello che mi ha dato, e sono orgoglioso di essere stato allenato da lui” ha affermato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Bologna.

“La storia all’Inter è stata che io volevo andare e ne avevamo parlato in privato con Claudio, quindi lui sapeva perfettamente quello che era il mio desiderio in quel momento” ha chiosato Motta provando a mettere la parola “fine” a una vicenda ormai non più attuale.