31-10-2021 18:22

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta non si nasconde dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina: “La Fiorentina è stata superiore. Dobbiamo migliorare per la prossima. A differenza delle altre partite già dal primo minuto abbiamo sofferto”.

I liguri non sono mai riusciti a mettere davvero in difficoltà la Viola: “Dobbiamo migliorare quando abbiamo la palla, bisogna gestirla meglio e al momento non siamo capaci”, ha detto a Dazn.

OMNISPORT