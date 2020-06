Thiago Silva: la stampa francese fa sperare il Milan

Thiago Silva potrebbe davvero essere vicino a salutare Parigi, ed eventualmente a fare ritorno in quel Milan che lo rese il calciatore di livello planetario che è diventato nell'ultimo decennio e oltre.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', infatti, il PSG avrebbe già comunicato al centrale brasiliano la propria intenzione di liberarlo a parametro zero a fine stagione. Una soluzione che lo renderebbe uno degli svincolati di lusso in vista del 2020-2021, con il Diavolo disposto a fare carte false pur di riabbracciare il difensore ormai 35enne. Che è però anche nel mirino dell'Everton, allenato da un'altra vecchia conoscenza rossonera come Carlo Ancelotti.

SPORTAL.IT | 09-06-2020 00:11