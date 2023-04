Thiago Silva: “Non dobbiamo ripetere gli stessi errori”

Il difensore brasiliano del Chelsea: “Il punto positivo è che ora abbiamo ottimi giocatori, ma è un momento difficile per il club”

20-04-2023 09:10

Thiago Silva, difensore brasiliano del Chelsea, analizza la stagione dei Blues: “La prima fase di questo progetto è stata completata. Un primo passo fallito, ma è stato fatto.Non possiamo biasimare gli allenatori senza assumerci anche noi le responsabilità. E’ un momento difficile per il club, con molta incertezza. C’è stato un cambio di proprietario, nuovi giocatori che sono arrivati. Abbiamo dovuto aumentare le dimensioni dello spogliatoio perché non poteva più ospitare tutti i giocatori della rosa. Il punto positivo è che ora abbiamo ottimi giocatori”.

In chiusura un commento sulla prossima stagione: “Ma, dall’altra parte, ci sarà inevitabilmente qualcuno che non sarà contento del proprio minutaggio. Ci saranno sempre giocatori delusi, non tutti possono giocare contemporaneamente. L’allenatore può schierarne solo undici tra i trenta in rosa. E’ difficile, alcuni si trovano fuori dal gruppo. Ci sono stati otto nuovi acquisti a gennaio. Dobbiamo fermarci e mettere in atto una strategia per non ripetere gli stessi errori la prossima stagione”.