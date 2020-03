Thiago Silva riflette in Brasile

Thiago Silva ha lasciato la Francia per fare ritorno in Brasile. E' anche un momento di riflessione per il navigato difensore, la cui esperienza con il Paris Saint Germain è ai titoli di coda: il club della Torre Eiffel ha già fatto capire che non gli rinnoverà il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Difficile il ritorno al Milan del 35enne, la cui età si scontra con le politiche della società rossonera, nonostante l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic e nonostante Thiago Silva possa arrivare a parametro zero. Non è da escludere l'approdo in Inghilterra, magari all'Everton, dove Carlo Ancelotti lo riabbraccerebbe volentieri.

SPORTAL.IT | 20-03-2020 16:25