Juve, Khéphren Thuram si presenta: "Mi manda papà, pronto a sfidare Marcus". Domani l'amichevole col Brest

Prime parole da giocatore bianconero per il centrocampista francese alla vigilia del secondo test amichevole dopo il clamoroso ko con il Norimberga

Prime parole da giocatore della Juventus per Khéphren Thuram. L’ex centrocampista del Nizza si è presentato a stampa e tifosi nel corso di una conferenza stampa: non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per l’inizio della nuova avventura in bianconero e non si è sottratto alle inevitabili domande sui trascorsi di suo padre Lilian e delle sfide che lo attendono con suo fratello, l’interista Marcus.

Thuram: “Papà mi ha detto che la Juve è la più grande squadra d’Italia”

Sorridente, Thuram ha esordito spiegando: “La prima settimana è scivolata via molto bene. Mi trovo bene con i compagni di squadra e Motta. Mio papà mi ha detto che è la più grande squadra d’Italia e del mondo per lui. Devo approfittare di ogni momento che avrò la fortuna di passare qui. Come giocatori, come staff e dirigenza è tra i migliori al mondo. Per me sarà un’occasione di crescita come persona e come giocatore. Scudetto? La stagione ancora deve cominciare, vedremo come andrà. La prima volta che ho parlato con il Giuntoli e Motta è stato come un sogno che si avverava. Da quando sono piccolo desideravo di giocare alla Juventus, qui sono passati molti francesi, nomi di grande prestigio. Sono orgoglioso di poter indossare questa maglia che ha un grande significato. Ogni giorno mi sveglio e sento di avere una grande fortuna. Ero piccolo quando mio papà ha vinto gli scudetti qui, non ricordo tanto ma spero di vincere tanti scudetti con questo club”.

Thuram ha poi aggiunto: “Amo molto far girare la palla, ma mi piace anche andare avanti e verticalizzare molto. Ho delle qualità di grande dinamicità, gioco anche molto palla al piede. In difesa recupero i palloni in modo aggressivo, sono un giocatore completo ma ho ancora tanta strada da fare ovviamente”.

Thuram su Thiago Motta e sugli idoli: “Pogba e Vieira”

Poi Thuram ha parlato di Thiago Motta: “Ha la sua importanza il fatto che fosse diventato il mister. La sua carriera come giocatore è stata eccezionale, era molto intelligente, sapeva difendere bene e lavorava bene con il gruppo. Potrò imparare tanto da lui. Lui è aperto a tutte le risposte necessarie se ho domande. Non ho un ruolo preferito, posso giocare player come mezz’ala, dipende da Motta. Ho due modelli. Il primo è Pogba, il secondo Vieira. Due grandi giocatori, mi piacciono moltissimo”.

Thuram, l’affetto e gli elogi per il fratello Marcus

Tutto pronto per la sfida con il fratello Marcus: “Secondo lui sono più forte, ma per me lo è lui. Io sono molto contento per lui, ha fatto una lunga carriera, ha giocato in Francia e non veniva da grandi club, ma è arrivato anche in Nazionale Fa molti gol ed è un assistman perfetto”.

Domani amichevole Juve-Brest

Intanto, dopo il netto ko in Germania contro il Norimberga di Klose (3-0) è la vigilia della seconda amichevole precampionato per la Juve. Domani, sabato 3 agosto, allo stadio “Adriatico – Giovanni Cornacchia” di Pescara i bianconeri sfideranno i francesi del Brest: calcio d’inizio alle 21.

Dove vedere Juve-Brest in tv

Juve-Brest sarà visibile in diretta tv in chiaro su TV8 e su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l’app della piattaforma su una moderna smart tv compatibile o collegando alle proprie tv dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Partita: Juve-Brest

Data: 3 agosto

Orario: 21

Diretta tv: Tv8, DAZN

Streaming: DAZN

Dove vedere Juve-Brest in live streaming

Juve-Brest sarà visibile in diretta streaming su DAZN, tramite abbonamento, scaricando l’app della piattaforma su una moderna smart tv compatibile o collegando alle proprie tv dispositivi quali Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Juve-Brest, le probabili formazioni

