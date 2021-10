Thuram: "Materazzi si metta a studiare"

15-10-2021 23:30

L’ex difensore della Juventus Lilian Thuram al Salone del libro di Torino ha risposto a Marco Materazzri sul tema razzismo. L’ex nerazzurro si era rivolto così al francese: “Thuram non è mai uscito dallo stadio quando cantavano Materazzi figlio di p… Questa è la discriminazione, per il bianco, per il nero e anche per il figlio di p…”.

La risposta di Thuram a Materazzi

Questa la replica di Thuram: “Per questo dico che bisogna educare i giocatori. Se qualcuno t’insulta figlio di p…, rimane un insulto contro di te. Se ti dice sporco negro o fa la scimmia, se ci sono bambini neri alla partita, questi bambini lo prendono per loro. Se dici a uno ‘figlio di…’, non lo prendi sul personale. Tu esci, vai in giro e lo fai con il tuo colore”.

E ancora: “Il razzismo è una cosa seria: attacca l’autostima. E’ difficile quando sei visto come uno diverso. Quando si analizza la risposta di Materazzi bisogna analizzare molto bene, serve essere molto chiara: per me non hai capito, stai sbagliando. Gli direi: prendi dei libri, impara, capisci. Stai facendo dei paragoni che non c’entrano. Pensa che sia giusto così. A quel punto non ha capito la violenza della discriminazione, forse non farà niente. Non diranno mai di uscire dal campo, di rispondere. Ci sono libri e bisogna imparare per capire le cose”.

