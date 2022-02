“Ti auguro una presta libertà”: Lorenzo Insigne finisce nella bufera

03-02-2022 18:09

Lorenzo Insigne finisce ancora una volta nella bufera ma stavolta non centra niente il suo trasferimento al Toronto FC. Il capitano del Napoli lascerà il capoluogo campano a fine stagione per continuare la sua carriera con la maglia della squadra canadese. E per questo motivo già nei mesi scorsi ha ricevuto tantissime critiche. Ora se ne aggiungono di nuove anche per un messaggio per un tifoso.

Insigne: gli auguri di “presta libertà” scatenano il pandemonio

Nelle ultime ore il consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video di Lorenzo Insigne nel quale il calciatore del Napoli fa un augurio a un tifoso: “Ciao Checco, ti sono vicino, mi raccomando, ti auguro una presta libertà”. Parole che hanno provocato un’indignazione immediata.

Lo stesso Borrelli ha scritto: “Diversi cittadini ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok in cui il calciatore del Napoli e della nazionale italiana formula il classico augurio che si fa ai carcerati. Si tratta di un frasario tipico degli ambienti criminali, ci sono addirittura pagine social che inneggiano alla camorra e che usano questo frasario per giustificare e solidarizzare con i carcerati. Crediamo conoscendo la qualità umana di Insigne che si sia trattato di uno scherzo probabilmente mal riuscito. E’ probabile che il calciatore sia stato avvicinato da qualche tifoso che gli avrà chiesto di fare un saluto a qualche amico o parente e il calciatore non si sia reso conto che il frasario che ha usato si prestava a interpretazioni sbagliate”.

Insigne: i social non perdonano

Le parole del calciatore non sono state accolte bene dai tifosi che lo hanno fortemente criticato: “Basta supportare il calcio e tutta la spazzatura che ci gira intorno”. Anche Luigi è fortemente critico nei confronti del numero 24 del Napoli: “Un calciatore di una bassezza unica. Meno male che a giugno non lo vedremo più”.

Ma c’è anche chi si schiera al fianco del calciatore: “Ma pensate a cose più serie invece di soffermarvi e polemizzare su questo genere di video”, scrive Maria Paola. E ancora: “Non c’è bisogno di farne un caso nazionale. Qualcuno gli avrà chiesto un video e lui lo ha accontentato”.

