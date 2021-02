“Ti piace vincere facile”: il web attacca Conte

L’Inter vince, convince e continua la sua marcia in classifica, ma dopo il successo in casa della Fiorentina il mondo nerazzurro non riesce a godere a pieno. Tra gli interisti, infatti, c’è chi continua a nutrire dubbi su Antonio Conte e sulle reali possibilità della sua squadra di arrivare al traguardo scudetto. I dubbi emergono chiaramente dai social network, dove il successo di Firenze viene sminuito.

“Conte vince facile”

Un esempio è nei commenti al post di Tancredi Palmeri, che su Twitter ha elogiato la prova dell’Inter sottolineandone l’importanza. “L’Inter non batteva la Fiorentina con almeno 2 gol di scarto a Firenze da 13 anni, c’era Prandelli in panchina anche quella volta – scrive il giornalista – . E per quanto ricordi, dallo stesso lasso di tempo non faceva una partita così in sicurezza al Franchi, campo dove è stata sistematicamente scotennata”.

Una promozione piena, quella assegnata da Palmeri all’Inter, che però non convince i suoi follower. Qualcuno, infatti, attribuisce il successo alle porte chiuse, come Wangel: “Da non trascurare che senza l’effetto ambientale del pubblico gli arbitri riescono a non farsi influenzare e stare sereni insomma c’è un abisso tra giocare col pubblico e senza a Firenze”.

Molti, invece, ricordano che la Fiorentina aveva assenze importanti. “In sicurezza… vorrei ben vedere… alla Fiorentina, di per sé ovviamente più debole, mancavano 4 titolarissimi. Peraltro, primo tempo praticamente alla pari”. “Conte ti piace vincere facile? – ironizza Stefano – c’era mezza Fiorentina…”.

L’accusa dei tifosi anti-Inter

Al coro si uniscono anche i tifosi di altre squadre, come il milanista Mauro: “Fiorentina senza Ribery, Castrovilli e Milenkovic. Probabilmente i 3 giocatori migliori”. Stesso tono per lo juventino Augusto: “Squalificati Castrovilli e Milenkovic, assente Ribery… Tanto per dire”.

C’è, però, anche qualche interista che gode, come Marco: “Bello vedere i gobbilanisti che rosicano… Qualcuno con dalla Fiorentina ha preso 3 gol…”, scrive il tifoso alludendo al k.o. bianconero a Torino.

SPORTEVAI | 06-02-2021 11:06