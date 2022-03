Ti piacerebbe Dybala? Le sorprendenti risposte dei tifosi dell'Inter

06-03-2022 11:45

La questione relativa al complicato rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juventus continua ad animare le cronache sportive. Si fanno sempre più insistenti i rumors relativi a un possibile inserimento nella trattativa dell’Inter, complice il rapporto particolare di stima e amicizia che lega la Joya al plenipotenziario nerazzurro Beppe Marotta. È la Gazzetta dello Sport a scrivere di contatto tra il club nerazzurro e l’argentino.

Dybala all’Inter, l’indiscrezione della Gazzetta

Secondo gli esperti di mercato della Rosea, Marotta avrebbe chiesto una sorta di prelazione a Dybala in caso di mancato accordo con la Juventus. Per l’argentino sarebbe pronto un contratto da sette milioni e mezzo di euro a stagione più bonus per i prossimi cinque anni. Tutti netti, ovviamente. Tutto già definito con l’agente. Insomma, se tra Dybala e la Juve non dovesse esserci intesa, l’argentino si è di fatto promesso ai nerazzurri.

Ti piacerebbe Dybala? Biasin lancia il sondaggio

Ma siamo sicuri che agli interisti l’arrivo di Dybala farebbe piacere? Se lo è chiesto Fabrizio Biasin, giornalista del quotidiano Libero che non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per l’Inter. Interessante il sondaggio lanciato sul suo account Twitter: “Contatto tra Marotta e l’agente di Dybala: in caso di mancato accordo con la Juve pronti 7,5 milioni più bonus per 5 anni (Gazzetta). La domanda nasce spontanea (e la risposta non è così scontata): tu, tifoso dell’Inter, saresti contento?”.

Dybala all’Inter, le risposte dei tifosi nerazzurri

Tantissime le risposte, molte delle quali sorprendenti. “Se Dybala è un problema per la Juve non vedo perche si debba risolverglielo. Che se lo smazzino loro”, scrive Pao Iac. Max.Vir è perfido: “Io lo prenderei solo per far impazzire gli juventini”. Alcuni chiedono dove li prenda l‘Inter i soldi per l’investimento. Lo spiega Bam Bam: “Con Vidal e forse Sanchez in uscita abbiamo spazio salariale sia per Dybala che per Kessié“. Scettico David: “Cinque anni è davvero follia”. Possibilista Tyran: “Penso che spesso sia ‘indisponibile’ per forzatura della Juve. Prendiamolo”.

CLICCA QUI PER VEDERE IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DI SERIE A

SPORTEVAI