Inter, la rivincita dei fedelissimi: Vi meritate quelli del Milan

05-03-2022 08:43

La premessa è d’obbligo: la Salernitana non è il Psg e neanche quel Liverpool che la settimana prossima parte dal 2-0 di San Siro nel ritorno degli ottavi di Champions League ma era pur sempre la stessa squadra che aveva fermato il Milan sul 2-2. E l’Inter era pur sempre la squadra che non riusciva a segnare da quattro gare e che aveva pareggiato con le piccole. Per cui il 5-0 ai granata di ieri era tutt’altro che scontato come non era scontato che tornasse al gol Lautaro Martinez, autore di una tripletta che fuga dubbi e perplessità. E’ il giorno della sua rivincita e di quei tifosi (tanti) che non avevano mai dubitato anche nei momenti più difficili.

I tifosi dell’Inter osannano il Lautaro ritrovato

I fan del Toro nell’ultimo mese avevano dovuto ingoiare critiche di ogni tipo ed anche richieste di cessione ma ora escono allo scoperto sui social: “Sciacquatevi la bocca quando parlate di Lautaro Martinez” oppure: “lui è un grande calciatore. Lui è il titolare. Sempre. Anche quando sbaglia gol da mezzo metro. E’ indiscutibile” e anche: “Non per dire, ma Lautaro ieri sera ha fatto gli stessi gol di Vlahovic nel mese di febbraio in campionato”

C’è chi osserva: “Il Lautaro di ieri è quel prospetto di Top Player che immaginavamo. Giocate istintive clamorose, movimenti e contromovimenti da cobra in area piccola, attacco della profondità, aiuto nel ripulire la manovra. È in ritardo nella curva di crescita, ma si è rivisto il potenziale”.

L’orgoglio trasuda da ogni tweet: “Quelli che criticano uno come il Toro si meritano gli attaccanti del Milan” oppure: “se riesci a trovare costanza non ti ferma nessuno Lautaro dimostraci quanto sei forte e che questi due mesi sono stati solo sfortunati come dici.. portaci la seconda stella Toro”

Infine la chiosa: “Ciò che non ti uccide ti rende più forte. Ne avevi bisogno tu e ne avevamo bisogno noi, grande Lautiii! Il toro c’è e non molla, tripletta e pallone a casa”

