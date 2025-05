Napoli, Juan Jesus: botta e risposta al veleno con i tifosi dell'Inter, volano gli stracci

Il difensore travolto dagli insulti dopo le parole ironiche su Biasin, la replica del giocatore che chiede rispetto e rimprovera i fan dei rivali

Juan Jesus vs Inter ultimo atto. Si ricorderà la polemica dell’anno scorso, quando il difensore del Napoli accusò Acerbi di aver usato espressioni razziste nei suoi confronti, una vicenda durata a lungo e che lasciò parecchi strascichi, oggi il brasiliano è tornato a polemizzare con la sua ex squadra prima con un commento ironico alle parole del giornalista Biasin, noto simpatizzante nerazzurro, e poi rivolgendosi direttamente al popolo interista che lo aveva travolto con commenti acidi.

La polemica con Biasin

Tutto nasce dalla considerazione fatta a Pressing, su Canale 5, dal giornalista del quotidiano Libero. Biasin ha detto: “Lo Scudetto lo ha vinto il Napoli o lo ha perso l’Inter? Se vado a vedere i punti in classifica lo ha perso l’Inter, così come ha perso un’occasione il Milan, la Juventus, dico anche l’Atalanta, che secondo me quest’anno aveva i mezzi per fare più dei punti che ha fatto” perché il Napoli ha approfittato di una quota scudetto molto più bassa”.

Fra i commenti al post su Instagram che riportava il suo intervento, spunta quello del difensore del Napoli, Juan Jesus, che scrive con un’emoticon di una faccina che ride: “Ora dici tutto questo senza piangere Biasin”. Quanto basta per far venire a galla antichi rancori con i suoi ex tifosi.

I tifosi dell’Inter attaccano Juan Jesus

Il profilo Instagram del giocatore del Napoli – che nel post-scudetto si era anche tolto parecchi sassolini dalle scarpe per le critiche ricevute in passato – è stato preso di mira dagli interisti: “Bravo JJ ti ricordo ancora quando all’Inter eri 70 esimo panchinaro e per far sapere il tuo nome hai fatto la scenata con Acerbi. Tranquillo l anno prossimo tornerai dove devi” oppure: “Che voglia di sentirsi importanti Juan…sei e rimarrai sempre uno dei giocatori più scarsi della storia dell Inter” e anche: “Neanche al campetto in oratorio ti facevano giocare…. E hai il coraggio pure di parlare… Come ci siamo ridotti”, oppure: “Il 4º scudetto l’Inter lo ha vinto 90 anni fa circa buffone”.

C’è chi scrive: “quello che piange e chiama la maestra contro Acerbi sei tu” e poi: “avete più retrocessioni e fallimenti che scudetti e dici a Biasin che piange? L’Inter deve giocare una finale di Champions league, te non sai che significa giocare la Champions…” e poi: “e tue parole nelle stories sono giuste ma penso che un calciatore professionista non abbia il bisogno di andare a commentare un post su ig di un giornalista che ha espresso il suo pensiero senza offendere nessuno” e ancora: “Perché dovrebbe piangere Biasin che tifa per una squadra che ha vinto 20 Scudetti tre champions league 3 coppe uefa? Giochi in una squadra che ha meno Scudetti della pro Vercelli… eri e rimani un mediocre”

I tifosi nerazzurri sono impietosi: “Io sto con Acerbi, qualsiasi insulto ti abbia fatto te lo meriti tutto..impara tu per primo a rispettare gli altri, hai vinto uno scudetto e vai a commentare l opinione di un giornalista, che per altro non é l unico a pensarla in questo modo…sei solo un pagliaccio che ha bisogno di attenzione!” e anche: “Quando giocavi nell’inter ti abbiamo sopportato. Non sei mai stato un grande giocatore e lo hai dimostrato anche a Napoli. Era meglio che questa caduta di stile te la risparmiavi. Rimani un piccolo giocatore ed un piccolo uomo” ed infine: “Fallito volevi porre fine alla carriera di acerbi perché non sei mai stato neanche la metà della sua unghia, lui fa il titolare all’Inter più forte degli ultimi anni, mentre tu fai la riserva al napoli, che vince lo scudetto più regalato dalla storia dall’Inter dagli arbitri e dalla fortuna che avete avuto di non giocare neanche una partita di coppa Italia in più del campionato”.

La replica di Juan Jesus

Oggi, in una delle sue stories, Juan Jesus ha risposto così: “A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo – e alcuni anche con toni fuori luogo – chiarisco subito: il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre VITTORIE. Ho sempre portato rispetto all’Inter, anche dopo tutto quello che è successo l’anno scorso.

Ho fatto il mio dovere fino all’ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c’è nessun attacco alla squadra, e chi legge altro lo fa in malafede o per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte”.