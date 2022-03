Dybala tra infortuni e mercato: Per tifosi juventini la soluzione c'è

06-03-2022 09:05

Prima la notizia dell’ennesimo stop per motivi muscolari, poi la bomba di mercato lanciata dalla Gazzetta che titola a tutta pagina dell’offerta di Marotta per portarlo all’Inter proprio a pochi giorni dal decisivo incontro tra i dirigenti della Juve e il suo procuratore per parlare del rinnovo. Paulo Dybala continua ad essere sotto i riflettori anche se non per i gol o le giocate. Per i tifosi bianconeri da ieri era il nuovo Ramsey, nel senso che era più presente al JMedical che in campo ma le notizie di mercato hanno messo quasi la pietra tombale sull’affetto nei confronti della Joya.

Per i tifosi Dybala troppo facile, la soluzione è lasciarlo andare

Sui social l’hashatg Dybala spopola e la voce del popolo bianconero è quasi unanime: vada pure dove vuole: “Dio creò Adamo….Poi capì che non poteva restare solo e da una sua costola creò Eva. Poi con dello zucchero a velo creò Dybala” o anche: “Inutile essere tecnicamente il migliore se poi giochi una partita su 4”, oppure: “27 presenze totali (22 da titolare ), 12 gol e 6 assist, 1 gol ogni 155′. Per me Dybala non vale 7 milioni all’ anno figuriamoci 10”.

C’è chi chiede: “dovrebbe uscire allo scoperto e quanto meno chiudere ai nerazzurri per rispetto della società che l’ha cresciuto!” e chi ha già deciso: “CR7 se n’è andato ed ora abbiamo Dusan. I giocatori passano la Juve resta” o anche: “Io ci penserei 10 volte prima di proporgli il rinnovo. Questo non sta in piedi.. Tecnicamente é indiscutibile, ma fisicamente non c’è la fa.. Investirei su un giovane forte e un centrocampista forte”.

Dybala scaricato dai tifosi della Juve

Il web è un fiume in piena: “Continuasse a saltare partite sarebbe bene averlo perso, tornasse sempre disponibile vorrebbe dire che realmente si inventava dolori per ripicca, quindi bene averlo perso. Vlahovic-Chiesa-Zaniolo sarebbero comunque meglio di Dybala-Dzeko” o anche: “dal prossimo anno il campionato tornerà ad essere nostro, per cui si accomodi dove vuole. Abbiamo visto partire Platini, Zidane, Vialli, Nedved, Del Piero, ecc. Sopravviveremo senza Dybala”.

Si mette in dubbio anche la sua “juventinità”: “Dybala non è mai stato molto innamorato della Juventus, come invece hanno dimostrato tanti suoi colleghi da subito. Per rimanere agli ultimi anni, ad es. Danilo, Higuain, Cuadrado, Chiesa, Berna e, per ultimo proprio Vlahovic. Vada dove vuole”. Infine la chiosa: “Ce lo vedo Dybala che va a far panchina all’Inter dietro Lautaro e Dzeko con la maglia n.94..”.

