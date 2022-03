Juventus, rinnovo-Dybala: si avvicina il giorno della verità

05-03-2022 10:14

Il grande giorno è ormai alle porte. Dopo aver atteso a lungo, settimana prossima avrà finalmente luogo il fatidico incontro tra la Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto della punta argentina, un momento che i tifosi ma anche lo stesso numero 10 stanno aspettando da diverso tempo.

Rinnovo Dybala, quale sarà il giorno chiave

Che sia arrivata l’ora di chiudere (in un modo o nell’altro) la questione della permanenza a Torino della Joya lo testimonia lo sbarco a Torino di Jorge Antun, l’agente dell’attaccante sudamericano.

Costui sarà uno dei protagonisti dell’incontro che, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, giovedì dovrebbe portare Dybala a decidere se vestire o meno i colori bianconeri in futuro.

Juventus-Dybala, l’ultima proposta per il rinnovo

L’ultima volta le parti in causa si sono salutate lasciando sul tavolo un’offerta di prolungamento fino al 2026 a 8 milioni più 2 di bonus, cifre queste che la Juventus avrebbe intenzione di rivedere al ribasso.

L’intenzione di Cherubini infatti sarebbe quella di sottoporre all’argentino una proposta di rinnovo triennale a 7 milioni, numeri questi sui quali Dybala dovrà riflettere prima di prendere una decisione definitiva.

Juventus, l’idea in caso di rifiuto da parte di Dybala

Se la Joya dovesse rifiutare il rinnovo, la Juventus potrebbe reinvestire i soldi destinati a lui per chiudere altre operazioni in entrata che necessitano di liquidità importante.

Su tutte, come rilanciato da diversi media in mattinata, vi sarebbe quella riguardante il ritorno di Paul Pogba, giocatore il cui ingaggio (15 milioni) al momento è fuori portata per i bianconeri i quali però, con i milioni destinati a Dybala, potrebbero mettere sul tavolo del francese una proposta più allettante per convincerlo a ricalcare i palcoscenici italiani.

OMNISPORT