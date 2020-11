Tiago Pinto è il nuovo direttore generale della Roma

La ricostruzione societaria della Roma continua. Dopo l’arrivo dei Friedkin in dirigenza, si rinnova anche la parte sportiva. La ricerca di un Direttore Sportivo sembra infatti terminata: arriva Tiago Pinto dal Benfica, che diventerà operativo l’1 gennaio 2021.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale. Tiago Pinto entrerà a far parte dell’AS Roma come General Manager, Football, il 1° gennaio 2021, riportando a Dan e Ryan Friedkin e supervisionando tutte le componenti sportive del Club”.

Il 35enne negli ultimi anni ha lavorato con il club lusitano nella carica di direttore generale, da braccio destro di Rui Costa, ed è stato uno dei protagonisti della ricostruzione della squadra in estate, con arrivi di primo piano come Vertonghen, Everton e Waldschmidt.

Pinto non ha un passato da calciatore ad alti livelli, ma da tempo lavora nel Benfica in società. Ha lavorato nella squadra di hockey, poi pallavolo, calcio a cinque e anche pallacanestro. Dal 2017 nella sezione calcio. Con risultati eccellenti. Il suo futuro sarà la Roma.

Il posto di Direttore sportivo alla Roma era vacante dall’addio di Gianluca Petrachi. Dall’1 gennaio 2021 sarà di Tiago Pinto.

OMNISPORT | 18-11-2020 17:39