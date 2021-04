Tifosi avvelenati: “Chiamatelo Hellas Napoli”

Gli allenatori accostati al Napoli per il post-Gattuso sono ormai più di una decina, ma uno dei nomi più caldi rimane quello di Ivan Juric, tecnico che ha portato il Verona stabilmente nella colonna sinistra della classifica, quasi a lottare per l’Europa.

Tre veronesi nel mirino di Giuntoli

Con l’arrivo del croato, il Napoli potrebbe pescare proprio nell’Hellas i rinforzi per avviare un nuovo ciclo: tanti i giocatori che piacciono al d.s. Cristiano Giuntoli, su tutti Mattia Zaccagni e Antonin Barak, centrocampisti dinamici, polivalenti e in grado di incidere in attacco.

Ma secondo la Gazzetta dello Sport c’è un terzo veronese che interessa fortemente il Napoli: si tratta di Federico Dimarco, esterno mancino che andrebbe a risolvere un problema di lunga data in casa azzurra. Il Verona riscatterà Dimarco dall’Inter, proprietaria del cartellino, per una cifra pari a 6,5 milioni di euro, ma poi potrebbe mettere sul mercato il giocatore per fare plusvalenza.

L’ironia dei tifosi azzurri

Il Napoli ci sta pensando, ma intanto i tifosi azzurri non sembrano entusiasti all’idea di vedere il terzino ex Empoli e Parma nella loro squadra. “Ah, quindi l’anno prossimo ci chiameremo Hellas Napoli?”, si domanda Diego, alludendo ai tre potenziali acquisti dal club gialloblù. “Scusate, ma perché non ci scambiamo le squadre a ‘sto punto?”, aggiunge ironico Charlie.

“Se non arriva Sarri, io prenderei Juric, ma di certo… Dimarco non è da Napoli…”, l’opinione di Rocco. Ciro, invece, approva solo uno dei tre nomi sul taccuino di Giuntoli: “Io prenderei solo Barak, giocatore fortissimo. Altro che Dimarco è Spinazzola il terzino sinistro che serve al Napoli”. Aiden concorda: “Con Dimarco acquisiremmo l’ennesimo terzino di riserva. Ci serve un titolare di livello superiore”.

