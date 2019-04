Tifosi contro le TV: perché hanno sospeso la Champions?

Non accenna a placarsi l’eco di sfottò per l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. I tifosi delle altre squadre che da otto anni devono subire le prese in giro degli amici bianconeri per gli scudetti comprensibilmente si scatenano per i fallimenti delle campagne europee del club piemontese. C’è però un’altra cosa che invece ha fatto parlare molto i tifosi anti-Juve, tutti uniti contro le televisioni che a detta loro avrebbero fatto passare in secondo piano una cosa molto importante, ovvero che stasera iniziano le semifinali di Champions League.

Ironia social – C’è chi punta il dito contro Sky scrivendo: “Buongiorno SkySport, ma la Champions per caso è finita? No, perché a noi non interessa proprio un bel niente delle eliminatorie a gironi di curling lituano. Cordialità”. Anche la Rai (detentrice dei diritti) finisce nel mirino, con messaggi più generalisti come “Domani è in programma un torneo clandestino: la Champions League. In particolare, le semifinali. Dall’uscita dei gobbi vietato parlarne, sparita ogni notizia su ogni emittente”.

Un silenzio assordante – Naturalmente l’accusa è quella di essere troppo di parte e filojuventini, perché i messaggi tirano sempre in ballo i bianconeri, come “Competizione che passa in secondo piano. Molto più importante il Derby della mole” oppure “Ci sono riusciti. Sono un malato di calcio e mi ero dimenticato che oggi ci sono le semifinali. Vergogna”. Le semifinali cominceranno con Tottenham-Ajax e proseguiranno domani con Barcellona-Liverpool.

SPORTEVAI | 30-04-2019 10:20