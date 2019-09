Tifosi e opinionisti in coro: “Giampaolo, ora fallo giocare”

Coraggio Giampaolo, fallo giocare. Potrebbe essere questo il suggerimento che tifosi e opinionisti che seguono il Milan vorrebbero dare all’allenatore rossonero in merito a Ismail Bennacer, l’acquisto più interessante per gran parte degli appartenenti al mondo milanista che, però, ha trovato pochissimo spazio finora in campo.

BASTA CON BIGLIA. Dopo la sconfitta nel derby con l’Inter, però, sono sempre di più tifosi e giornalisti che pretendono di vedere l’algerino in campo al posto di Lucas Biglia, centrocampista che continua a non convincere ma dal quale Giampaolo non pare voler prescindere.

“Rilanciare Biglia? Rilanciatelo in tribuna forse meglio comodo sul divano di casa sua!”, scrive Willy su una delle pagine Facebook più frequentate dai milanisti, mentre Giuseppe non riesce a spiegarsi perché un giocatore pagato (tanto) dalla società in estate non venga utilizzato dall’allenatore: “Scusate ma se sono stati investiti 16 milioni + bonus per Bennacer significa che la società aveva deciso di puntare su di lui, dando un ruolo marginale o cedendo l’argentino. È assurdo che un investimento venga rilegato in panchina e giochi Biglia. L’allenatore ribatte che ci mancano i giocatori con un certo ‘vissuto’, ripicca? Voleva almeno un big in campo per guidare la squadra?”.

FORZA ISMAIL. L’opinione dei tifosi è condivisa anche da molti commentatori, come Umberto Zapelloni, giornalista della Gazzetta: “Quando il calcio comincia ad andare una certa velocità, Biglia soffre – ha dichiarato a Milan Tv – Non è più il Biglia di qualche anno fa. Ci si chiede perché Bennacer sia scomparso: Ti dà qualcosa in meno dal punto di vista della protezione, ma può darti qualcosa di più davanti”.

Il grande ex Stefano Eranio, invece, invoca l’impiego dell’algerino in coppia con Krunic, altro giocatore ancora da scoprire per il Milan. “Biglia è stato scelto anche perché ti dà equilibrio – ha detto l’ex centrocampista -, è un giocatore che è più importante maggiormente quando gli avversari hanno la palla”.

“Vorrei provare a vedere insieme Krunic e Bennacer – ha poi aggiunto Eranio -, che hanno già giocato l’anno scorso nella stessa squadra e si conoscono. Va cercato qualcosa di diverso per provare a trovare la quadra giusta”.

SPORTEVAI | 24-09-2019 12:51