Tifosi furiosi con Agnelli: Vergognati, bufera sul web

L’onda lunga del coronavirus sul calcio italiano si sente eccome. La positività di Rugani, poi quella di Gabbiadini. La maggior parte delle squadre in isolamento e in quarantena. Si poteva smettere prima? Chissà. Da questo punto di vista hanno suscitato grandi proteste nei tifosi non juventini le parole di Andrea Agnelli nel video messaggio postato ieri sera sui social bianconeri in cui il presidente della Juventus annunciava il suo auto-isolamento al pari di tutto lo staff, tecnico e societario della Vecchia Signora.

Le parole di Agnelli. “Anche io – ha detto il numero 1 bianconero – sto osservando un periodo di isolamento volontario. Ma dobbiamo e vogliamo fare di più: ed è per questo che con i nostri ragazzi abbiamo lanciato una campagna dei raccolta fondi”. L’iniziativa è destinata a raccogliere fondi per la Regione Piemonte e l’acquisto di dispositivi medici.

Reazioni indignate. Al di là dei messaggi di solidarietà e vicinanza da parte dei tifosi della Juventus, il resto dei fan, sui vari social ha aspramente criticato l’operato di Agnelli con messaggi spesso al veleno. “Dopo che ha rischiato di contagiare 40 mila persone dovevi essere in prigione” è uno dei commenti al fulmicotone ma si può leggere di simile o addirittura di peggio un po’ ovunque.

Tutti contro Agnelli. Al presidente della Juventus viene imputato un ruolo determinante nel rinvio della partita con l’Inter con la ferma volontà, da parte della Juve, facendo pressioni sulla Lega, di evitare di giocare a porte chiuse il big match con l’Inter che si è poi giocato con una settimana di ritardo e comunque senza pubblico. “Tu te lo meriti…..non sei degno Per te solo il denaro conta” scrive qualcuno; “dopo aver pensato solo ai soldi e alla sua rubentus l’ha capito pure lui finalmente che la situazione è grave.meglio tardi che mai”.

Interisti sul piede di guerra. Sul web si può leggere di tutto: “L’isolamento dal Mondo ti devono dare!”; “C’è chi regala 300.000 mascherine e dona 100.000 euro alla protezione civile (il gesto di Zhang presidente dell’Inter, ndr) e chi invece raccoglie fondi…. che figura hahahaha”; “dite che riuscirà a pagare le bollette per 3 mesi col suo stipendio, stando in auto-isolamento?”; “oh, ma che onore! Ricevere un ordine dal monociglio in persona”; “se volevi contribuire chiedevi di sospendere il campionato…. tardi!!!”.

