Tifosi Genoa: "43 minuti di silenzio"

I tifosi del Genoa hanno comunicato l'iniziativa che prenderanno per commemorare le vittime del crollo del Ponte Morandi durante la gara di campionato con l'Empoli al Ferraris.

"Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi non sono più con noi. Le nostre bandiere non sventoleranno, i nostri striscioni capovolti coloreranno lo stadio diversamente e le nostre voci rimarranno silenziose".

I tifosi del Grifone ringraziano tutte le tifoserie d'Italia "per la vicinanza espressa a Genova con i loro gesti e i loro striscioni molto più veri delle tante parole di circostanza di tanti tesserati".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 13:40