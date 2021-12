Tifosi Inter, due grandi problemi per gli ottavi ed è bufera sul web

08-12-2021 09:13

E’ pesante l’eredità della sconfitta del Bernabeu per l’Inter. Il 2-0 del Real Madrid si porta dietro due grossi guai in vista degli ottavi di finale. Il secondo posto nel girone D implica che i nerazzurri non saranno teste di serie nel sorteggio di lunedì e, anche se manca ancora qualche tassello, il panorama delle possibili rivali fa paura.

Le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi fanno paura

L’incognita principale resta il Gruppo G, in cui figurano Lille (attualmente primo con 8 punti), Salisburgo (secondo a 7), Siviglia (terzo a 7) e Wolfsburg (quarto a 5) e in cui è tutto possibile. Poi c’è da capire chi passerà primo tra Juventus e Chelsea, nel caso fossero i bianconeri non ci potrebbe comunque essere il derby agli ottavi. Ecco le possibili avversarie dell’Inter, in attesa dei verdetti di stasera: Manchester City, Liverpool, Ajax, Manchester United, Bayern Monaco, tutti squadroni di primissima fascia.

I tifosi condannano Barella: senza di lui sarà ancora più dura

L’altro guaio è che l’Inter agli ottavi dovrà fare a meno di Barella, che sarà squalificato (probabilmente anche per la gara di ritorno) dopo la reazione violenta contro Militao. Il centrocampista entra nel mirino dei tifosi sui social: “Danno enorme, non può essere una scusante quel che ha fatto finora……..ci sono gli ottavi e quella cosa non puoi e non devi farla. Se è da criticare si critica e fine. Senza se senza ma. Spiace” o anche: “Se vogliamo che cresca difenderlo non serve, multa e domenica la guarda dalla panchina.”

C’è chi scrive: “Piange e si lamenta sempre. Deve maturare e di molto. E diciamo la verità se era in un’altra squadra era un tuffatore. Da ammirare l’ammissione della caxxata, ma la sostanza è che resta squalificato. Inoltre forse il riposo gli ha fatto male. Forse la peggior partita ad oggi” oppure: “Se la devi fare una c.., falla bene. E dagli un pugno come si deve..Era una carezza quella”

Il tiro al bersaglio continua: “Barella é scoppiato da novembre, sarà meglio per Marotta prendere un centrocampista per dargli il cambio perché con Vidal, Vecino e gagliardini non si va da nessuna parte” e poi: “Si possono muovere critiche o è diventato vietato? Sono tre mesi che non è all’altezza e va fatto notare. Ci si aspetta molto di più da lui”

Per molti fan Barella non può fare il capitano

Il web è scatenato: “E’ giusto ammettere che la fascia di capitano non la merita lui (al momento). È fortissimo, simpaticissimo etc, ma non è ancora abbastanza maturo. Spesso, anche in altre partite, si scalda troppo. Un capitano deve saper tenere i nervi saldi. Skriniar capitano” o anche: “Non solo non può fare il capitano, ma se la via è quella del Tiki taka abbiamo proprio bisogno di altro in mezzala

Le speranze dei tifosi per il sorteggio di Champions

Infine c’è chi si proietta a lunedì: “gente che spera di prendere l’Ajax non guarda le partire per il gioco dell’inter la peggiore da prendere. Vidal in champions vale Barella, meglio prendere il Manchester United se proprio devo scegliere”.

