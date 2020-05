Tifosi Inter furiosi con Lotito,bufera sul presidente della Lazio

Potrebbero costare care al presidente della Lazio Claudio Lotito le parole dette il 26 aprile scorso a La Repubblica ma al tempo stesso, se emergessero fatti clamorosi, si potrebbe aprire al contrario un fascicolo sulla regolarità di Juventus-Inter, l’ultima gara vera giocata in serie A prima dello stop forzato per l’emergenza sanitaria dovuta al Corona Virus.

Lotito fece illazioni su Juventus-Inter

Cosa aveva detto Lotito? Ecco le sue parole: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista”. Quella frase adesso è diventata oggetto di un indagine da parte della Procura federale. I sostituti procuratori della Figc hanno infatti aperto un procedimento, convocando il patron biancoceleste per chiarimenti. Cosa intendeva? Che la partita non sia stata regolare?

Quello che succederà dopo dipende dalle risposte che Lotito fornirà in audizione: se dovesse fornire elementi che mettano in discussione la regolarità di Juventus-Inter, allora la Procura dovrebbe aprire un’indagine per illecito sportivo. In caso contrario, gli inquirenti potrebbero valutare il deferimento per dichiarazioni lesive. Un nuovo colpo per Lotito che già aveva acceso tante polemiche in questi mesi.

I tifosi dell’Inter attaccano Lotito

Sui social la notizia è diventata presto virale e fioccano le reazioni: “Lui è pratico come la sua Società ( Dimostra la Storia ) di Partite Truccate e Vendute… di Anni di Calcio Scommesse alle Spalle” o anche: “Da interista: che c’era di strano in quella partita? La Juventus ha meritato e l’Inter ha giocato malissimo. Non so cosa intenda Lotito”.

Fioccano i commenti: “Abbiamo perso apposta? ma non lo sa che siamo scarsi e abbiamo perso per merito sportivo e non per altro?” o anche: “Juve.Inter non è stata regolare? Ora Lotito deve dimostrarlo, altrimenti rischia grosso” oppure: “La domanda è: lo dice per ridere o lo pensa davvero?” e ancora: “L’Inter ha giocato meglio fino al goal subìto poi è scomparsa, ma la partita è stata regolare”.

I fan della Roma ricordano i precedenti della Lazio

Anche i tifosi della Roma sono in subbuglio: “Disse il presidente di una squadra che si scansò“, oppure: “Ha un “coraggio” eccezionale….ma non si VERGOGNA…..Analizziamo le sue di partite…”.

Infine c’è chi prova a interpretare le parole di Lotito: “Semplicemente è stata giocata in condizioni in cui non doveva essere giocata, doveva essere giocata una settimana prima, ma non in quelle con tutti impauriti dal virus, ma del resto sto campionato era già pieno di errori da prima”.

SPORTEVAI | 24-05-2020 11:42