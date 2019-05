Tifosi Inter furiosi con Ranieri: scansati tu, hai memoria corta

Non si placa la polemica per le parole dette oggi da Ranieri in conferenza. Il tecnico della Roma, a precisa domanda se la Lazio si scanserà con l’Atalanta come fu accusata di fare nel 2010 contro l’Inter pur di danneggiare la Roma, ha usato frasi sibilline. Mentre il giornalista ricordava come la Lazio si fosse scansata contro l’Inter, l’allenatore della Roma è intervenuto con un “E così è stato, così fu”, come a confermare il comportamento dei giocatori biancocelesti di 9 anni fa, prima di rispondere alla domanda: “Io devo pensare a giocare, sono sempre stato leale e questo per me è importante. Al resto ci penserà la Lega”.

LA POLEMICA – La Procura ha chiesto le immagini della conferenza riservandosi di intervenire ma nel frattempo è già battaglia sui social. Laziali ed interisti sono alleati di nuovo nell’attaccare l’allenatore giallorosso. E’ un botta e risposta con un solo accusato al centro: Claudio Ranieri: “Perfetto. Spero abbia denunciato, avendo lui la certezza del fatto. Altrimenti è diffamazione meritevole di querela…” o anche: “Se Ranieri avesse avuto prove di ciò che dice doveva denunciare. Altrimenti è diffamazione e la Lazio si dovrebbe muovere denunciando l’allenatore della Roma. Altro che Lega”. Gli interisti non ci stanno: “Nel 2010 chi ha dubbi vada a guardare tutte le occasioni avute dalla Lazio con grandi interventi di Julio Cesar “.

LE REAZIONI – Quella era l’Inter del Triplete, offenderla è troppo per i nerazzurri: “Dici infamate, Ranieri romanista, non trovo insulto peggiore…basta guardare le due formazioni con l’Inter che fece il triplete” o anche: “Ma perché quella Lazio da metà classifica sarebbe stata in grado di poter fermare l’Inter che vinse il triplete? La squadra fece quello che poteva fare e cioè niente di più di quello che aveva espresso durante l’anno”. C’è chi invoca Mourinho: “Dio, se esisti fai che Mourinho risponda a Ranieri.”, chi fa un’osservazione acuta: “Quindi Ranieri accusa uno dei suoi attuali giocatori (Kolarov) di aver partecipato ad una partita combinata?” e chi infine ricorda come andarono le cose (citando lo striscione dei laziali all’Olimpico per quella gara: “Oohh nooo”): “Dal 2008, solo parole. Oh nooo.Mister Ranieri evidentemente ha la memoria corta, dimenticando che lo scudetto nel 2010 la sua Roma lo perse contro la Sampdoria in casa, non dopo Lazio-Inter”,

