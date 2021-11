Tifosi Inter furiosi per la telecronaca: “Guidolin tifa Milan?”

08-11-2021 11:58

È stato un derby spettacolare quello tra Milan e Inter, soprattutto per i tifosi che erano al Meazza. Quelli a casa, soprattutto gli interisti, si sono invece lamentati per il racconto della partita fatto dal telecronista di Dazn Pierluigi Pardo e, soprattutto, per il commento tecnico di Francesco Guidolin.

Guidolin troppo pro-Milan per gli interisti

L’allenatore è stato infatti accusato dai supporter nerazzurri sui social network di un commento eccessivamente teso a esaltare la prestazione del Milan: mentre l’Inter attaccava, per gran parte della gara, Guidolin non avrebbe accompagnato con sufficienti elogi la prova della squadra di Simone Inzaghi; al contrario, quando il Milan è venuto fuori nel finale il tecnico non avrebbe mancato di sottolineare la bella partita della squadra di Pioli.

Le accuse dei tifosi dell’Inter

“La telecronaca fatta da Pardo e il finto prete Guidolin è stata vergognosa! A momenti si mettevano a fare i cori della sud!”, il commento su Twitter di Si7CN. “Buongiorno a tutti eccetto che a Guidolin che mi ha costretto a vederla senza commento, insopportabile”, aggiunge Anna.

“Derby molto bello, mi sono emozionato. Un po’ meno a sentire la faziosità di Guidolin e Pardo”, il parere di InteristaL. “Un appunto alla telecronaca è doveroso farla: 70’ minuti giocati ad una porta e non ho notato lo stesso entusiasmo che è stato rivolto negli ultimi minuti del Milan. Guidolin esaltato come stesse giocando il Brasile, imbarazzante”, la sintesi di Alessandro.

A Vega non sono piaciuti gli elogi ad alcuni rossoneri, come Tonali: “Complimenti a Tonali quando è stato sostituito manco fosse Messi! Che poi, fino a quel momento, Milan completamente dominato dall’Inter, ma Guidolin lo esalta ugualmente!”.

SPORTEVAI