Tifosi Inter in ansia, Conte finisce già nel mirino

L’Inter si prepara a cominciare la sua seconda stagione sotto la guida di Antonio Conte. La formazione nerazzurra, che ha ottenuto dalla Lega la possibilità di una settimana aggiuntiva di preparazione dopo la finale di Europa League, affronta la Fiorentina al San Siro in una gara che è già molto sentita dai tifosi nerazzurri.

La stagione 2019/2020 si è chiusa solo poche settimane fa con la sconfitta contro il Siviglia, ma in casa nerazzurra quella gara appartiene al passato e ora tutta l’attenzione è concentrata su questo campionato in cui l’Inter si presenta ai nastri di partenza se non da favorita, come la più seria candidata per interrompere il dominio della Juventus.

Social in fermento

La gara con la Fiorentina è in programma solo stasera, ma già da diverse ore tra i fan nerazzurri ha cominciato a salire la tensione per questo match che molti ritengono fondamentale. Una vittoria per cominciare la stagione è quello che serve per mandare un messaggio forte a tutte le avversarie e l’imperativo è quello di vietato sbagliare.

Occhi puntati su Conte

La tifoseria interista concentra le sue attenzioni su Antonio Conte come spiega Anna Rosa: “Le parole più o meno belle, più o meno studiate rimarranno sempre e solo parole. Quello che vedremo in campo è quello che conta veramente e state sicuri che Conte non parte per arrivare quarto, terzo o secondo”.

Ma fa comunque discutere la scelta del tecnico che anche alla fine di un mercato in cui il club ha cercato di accontentarlo il più possibile, possa decidere di puntare ancora una volta su Gagliardini a centrocampo, giocatore non proprio amatissimo dai fan: “Ha voluto i rinforzi a centrocampo e nonostante tutto dobbiamo sorbirci ancora Gagliarini titolare”, scrive Francesco. Mentre Oldman avverte tutti: “Non voglio generare inutili allarmismi per domani sera ma se qualcuno pensa che sarà una passeggiata di salute se lo tolga subito dalla testa, perché sarà una partita tostissima”.

SPORTEVAI | 26-09-2020 09:09