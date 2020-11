Tifosi Inter: no al vice-Lukaku che piace a Conte

Il gol non sembra essere un problema per l’Inter, che in questa prima parte di stagione ha evidenziato problemi soprattutto in fase difensiva. Tuttavia a gennaio Beppe Marotta potrebbe regalare ad Antonio Conte proprio una punta, un giocatore in grado di far rifiatare Romelu Lukaku, assolutamente imprescindibile per il gioco dei nerazzurri.

L’Inter torna su Giroud

A dare la notizia è Nicolò Schira, che su Twitter annuncia un ritorno di fiamma dell’Inter per un giocatore già inseguito nelle ultime due sessioni di mercato. “Olivier Giroud è ancora un obiettivo dell’Inter per gennaio – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport in un post – Antonio Conte lo apprezza e l’attaccante francese vorrebbe giocare di più in vista degli Europei. Giroud potrebbe lasciare il Chelsea nella finestra invernale del mercato”.

Gli interisti bocciano l’operazione

La stima di Conte per Giroud è nota, tuttavia sui social i tifosi dell’Inter non sembrano entusiasti del potenziale colpo. “Un trio perfetto con Kolarov e Vidal”, commenta amara Cristina, alludendo all’età dell’attaccante francese, classe 86. Frankie ci va giù duro: “Un altro acquisto ancora? A cosa serve allora pagare Conte 12 milioni? Qualsiasi allenatore può allenare tutti ‘sti giocatori e ottenere gli stessi schifosi risultati”.

Per Footballking l’Inter non può permettersi un altro attaccante dall’ingaggio alto: “L’Inter non ha una lira, ve lo dimenticate sempre”. Per Nicholas, invece, non è detto che Giroud accetti il ruolo di riserva di lusso nell’Inter: “Ma con Lukaku in questo stato di forma e Lautaro che sta andando bene, chi assicura a Giroud che giocherà più di quanto giochi nel Chelsea?”.

SPORTEVAI | 24-11-2020 10:26