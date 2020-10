Tifosi Inter terrorizzati: E' un suicidio

Quando hanno letto le probabili formazioni dell’Inter, dopo aver ascoltato le parole di Conte in conferenza, tanti tifosi nerazzurri hanno cominciato a perdere fiducia. Non bastava la pesantissima assenza di Lukaku (che si somma a quella di Sanchez) che costringerà il tecnico a schierare presumibilmente Perisic come spalla di Lautaro, è la disposizione difensiva che spaventa, specie se dall’altra parte, nel Parma, c’è una freccia come Gervinho.

Gervinho da mancato interista a incubo dei tifosi

E dire che doveva essere uno dei colpi di mercato proprio dell’Inter: l’accordo con Gervinho in estate sembrava fatto, le strette di mano già sugellate. Poi tutto è saltato come ha rivelato lo stesso giocatore: “Sarebbe stato un salto in alto per la mia carriera, ma non ho rimpianti: il Parma conta su di me, e io a Parma sto bene”.

I tifosi dell’Inter spaventati dalle marcature per Gervinho

Chi fermerà Gervinho questo pomeriggio? Questa (oltre all’assenza di Lukaku) è la paura dei fan interisti che sui social si sfogano: “De Vrij e Kolarov contro Gervinho e Karamoh è un suicidio. ” o anche: In tre non fanno metà di quanto corre Gervinho”, oppure: “Se per caso Gervinho si sposta senza avvisare sulla sinistra il Parma vince trenta a zero”.

L’ironia dei fan sui social

Fioccano commenti ironici: “Posso mettere Gervinho titolare al fantacalcio? Ma ovvio..” o anche: “Gervinho contro Kolarov… Siamo allo stesso livello di me contro Mennea”, oppure: “Kolarov contro Gervinho e/o Karamoh? Mi vado a giocare subito un loro gol. “.

C’è chi condanna Conte: “Pur di non mettersi a 4 mette De Vrij a destra, cosa che non ha mai fatto e non ha il passo contro Gervinho” e infine: “Gervinho dovevamo comprarlo solo per evitare di giocarci contro, lo abbiamo sempre sofferto.. “.

