Tifosi Juve contrari al grande ritorno: Solo se viene da tifoso

Si chiamano pupilli in gergo, sono quei giocatori-feticcio che certi allenatori provano sempre a portarsi dietro. Allegri, da giocatore, lo era per Galeone che lo volle a Pescara, Napoli e Udine. Pjanic lo è invece per Allegri che con il play bosniaco ha sempre impostato la sua Juve. Una coppia che potrebbe ritrovarsi stando a radio-mercato. Secondo Benatia il centrocampista non aspetta che una chiamata per lasciare Barcellona, dopo un anno terribile, e tornare dal “maestro” Allegri ma i tifosi storcono il naso all’ipotesi.

Tifosi Juventus contrari al ritorno di Pjanic

Fioccano i commenti e quasi tutti a senso unico: “La mia paura più grande con il ritorno di Allegri è il ritorno di Pjanic perché quello è capace e quell’altro non farebbe nemmeno finire la domanda che già acchiappa il figlio e una valigia per la casa e torna mi ammazzo” o anche: “L’ultimo Pjanic che abbiamo visto alla Juventus non era neanche un giocatore lontanamente presentabile e al Barça ha completamente fallito. Può benissimo restare lì dov’é…” oppure: “È quello che gioca al Manchester United che deve tornare no quello che gioca a Barcellona”.

Il web è un fiume in piena: “Chiellini rinnovato. Il ritorno di Pjanic. De Sciglio e Rugani reintegrati. Nuova opportunità per Berna. Si cambia per non cambiare nulla. Avvilito!”o anche: “Pjanic bis anche no. Giocatore finito da due anni, non corre più neanche a spinta. Puntare tutto su Arthur, che ha le qualità per essere tra i primi 5 al mondo, ma che va messo in condizione”.

C’è chi scrive: “Il ritorno di Pjanic sarebbe perfetto per abbassare ancora di piú, nonostante sembri impossibile, il livello del nostro centrocampo” o anche: “Speriamo Pjanic stia lontano da Torino. Giocatore che ho amato , ma ormai finito”.

Infine la chiosa amara: “Pjanic cavallo di ritorno solo se torna a Roma o Lione. Da noi può al massimo venire a fare il tifo”.

SPORTEVAI | 30-05-2021 12:41