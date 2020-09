Tifosi Juve contro Berti: Parli proprio tu?

Innocentisti o colpevolisti? Il mondo del calcio si divide in due sul caso legato all’esame di Suarez. Mentre la procura ha fermato le indagini per la fuoriuscita di notizie (ma si potrebbe nuovamente riprendere il lavoro relativo agli strumenti informatici sequestrati e non è escluso che possa essere sentito lo stesso attaccante dell’Atletico Madrid in videoconferenza) l’argomento più discusso resta la presunta responsabilità della Juventus nella vicenda. Chi non ha dubbi è Nicola Berti.

Berti sicuro: E’ il classico stile Juve

L’ex mediano dell’Inter non ha dubbi e va giù pesante: “Secondo me c’è dietro la Juventus sicuro nel caso Suarez. È il loro stile, il classico stile Juve. Lo sapete che sono antijuventino da quando sono nato, mi stanno da sempre sul c… simpaticamente, ma neanche tanto. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è che Suarez viene a Perugia casualmente”.

I tifosi della Juve replicano a Berti

Numerose le reazioni sui social da parte dei tifosi bianconeri: “Il bello è che nel 2018, lo stesso Berti, venne coinvolto marginalmente, per favoreggiamento, in un’ inchiesta che aveva a che fare con altre cose. Diciamo più sconvolgenti. Quindi dovrebbe essere il primo a sapere cosa vuol dire essere tirati in ballo senza prove” o anche: “PAGLIACCIO…vi hanno beccato con le mani nella marmellata con Recoba,voi predicate bene..ma razzolate male,non avete rinunciato alla prescrizione per calciopoli”.

C’è chi scrive: “Per capire l’importanza che una società sportiva da al valore dell’uomo devi guardare al passato, a chi in quella società ci ha giocato. Noi facciamo parlare Alessandro Del Piero, loro Nicola Berti”. Un altro aggiunge: “Fa parte di quella categoria di giocatori che,ai propri occhi, si vedeva fortissimo. Poi rendendosi conto di aver vinto poco in carriera, attribuisce la colpa ai presunti furti/complotti immaginari”.

Berti trova d’accordo i fan dell’Inter

Pareri opposti sulla sponda nerazzurra: “è il pensiero del 99% degli interisti! La presunzione di pensare che possono fare sempre quello che vogliono, l’arroganza del potere.. marci fino al midollo! Orgoglioso di non essere come loro… FORZA INTER!” e infine: “Nicolino è il vero erede di Prisco, dovremmo averlo almeno come vicepresidente e preferirei fosse lui a presenziare le conferenze pre e post partita”.

SPORTEVAI | 26-09-2020 10:47