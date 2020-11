Tifosi Juve hanno deciso chi buttare giù dalla torre

Non sono bastati un gol e mezzo per ridargli totale serenità. Con il ritorno di Ronaldo e con Morata che non smette di segnare, Paulo Dybala comincia davvero a sentire puzza di bruciato. L’argentino ieri col Ferencvaros è entrato ed ha segnato ma senza convincere più di tanto, a conferma che il momento-no non è stato del tutto superato. Ormai la Joya è un giallo anche per quei tifosi che lo hanno sempre sostenuto. Come si regolerà Pirlo con la formazione ora?

Pirlo prende tempo sull’ultilizzo del tridente

Vedere giocare assieme Dybala, Morata e Ronaldo non sarà tanto facile. Pirlo per ora prende tempo ma fa capire la sua idea: “In questo momento stiamo giocando con due attaccanti più due esterni, che uno magari è più un trequarti. Adesso speriamo di avere un po’ tutti a disposizione, che stiano bene fisicamente, poi valuteremo chi starà meglio per metterli in campo. Per adesso non abbiamo ancora avuto tutti al 100%, quindi è normale che stiano fuori uno alla volta i nostri 3 attaccanti. Però stiamo lavorando”.

Sui social i tifosi hanno scelto tra Dybala e Morata

Considerando Cr7 ovviamente intoccabile, salvo qualche turnover saltuario, chi scegliere dunque tra Morata e Dybala? Sui social i tifosi non hanno dubbi: “Ancora attendiamo tutti quelli che osannavano Dybala come Messi” oppure: “I goal sono sempre importanti, soprattutto per gli attaccanti, quindi anche per Dybala può essere un nuovo inizio stagionale, però chiaro riguardo a Ferencvaros-Juventus non sono paragonabili a quello di Morata”.

Dybala è in discussione come sempre secondo i fan

Torna un vecchio tormentone per la Joya: “in ogni annata con più di due punte in squadra viene messo fuori sempre lui alla fine. Talento purissimo ma troppo poco altro” o anche: “Dybala deve solo ringraziare il portiere del Ferencvaros altrimenti non avrebbe segnato manco ieri sera probabilmente”.

C’è chi scrive: “Dybala ha fatto 2 gol sbagliando ogni tocco tentato, tranne quello a porta vuota. È fuori forma, forse di testa anche, ha bisogno di fiducia, e questi due gol di fortuna fan bene al morale” e infine chi lo difende: “io seguo Paulo perché riconosco in lui un talento puro, perché amo vederlo giocare, perché penso che sia calcisticamente fantastico”.

SPORTEVAI | 05-11-2020 10:07