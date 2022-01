Tifosi Juve in fibrillazione, nel mirino del club il nuovo regista

11-01-2022 10:19

Un centravanti e un uomo di qualità a centrocampo: queste le priorità per il calciomercato di gennaio della Juventus, che avrebbe anche individuato l’uomo giusto per la linea mediana di Max Allegri.

Si tratta di Bruno Guimaraes, 24enne brasiliano del Lione che da ormai 2 anni sta impressionando in Ligue 1. Guimaraes piace perché ha fisico e piedi buoni, oltre a visione di gioco e una certa propensione all’assist (già 6 in questa stagione tra campionato ed Europa League).

Arthur al Lione per il nuovo regista

Il problema per la Juventus è il costo del cartellino: il Lione non lascerà partire il giocatore per meno di 45 milioni di euro. I bianconeri, però, sono certi di avere una carta da giocare per intavolare una trattativa con il club transalpino.

Si tratta di Arthur, centrocampista che non rientra più nei piani tecnici di Allegri e il cui cartellino potrebbe servire per abbassare le pretese del Marsiglia. L’idea di uno scambio tra Arthur e Bruno Guimaraes, con conguaglio a favore del Lione, piace ai tifosi della Juventus, che sui social si sono detti favorevoli all’operazione.

I tifosi sperano nello scambio

“Ecco, Bruno Guimaraes è il tipo di giocatore, o meglio una delle 2 tipologie, che ti servono lì a centrocampo”, scrive Massimo su Twitter. “Sarebbe un gran bell’acquisto davvero… ma dove troviamo gli sghei?”, domanda Giorgio.

King chiede invece di inserire nella trattativa un altro centrocampista bianconero: “Guimaraes per Ramsey e vado a baciare Agnelli e Nedved a Torino”. “Bruno Guimaraes non lo conosco, ho visto e letto che se ne parla bene, ma niente può essere peggio di Rabiot, Bentancur e Ramsey”, il parere di Gio.

Stefano, invece, rimane scettico: “Bruno Guimaraes piace perché è bravo (e questa è una novità per la Juventus). La questione è: considerato quanto è bravo e considerato il fatto che è un titolare, quanto speravano che chiedesse il Lione…”.

SPORTEVAI