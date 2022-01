Mercato Juventus, un iraniano per sostituire l’infortunato Chiesa

11-01-2022 08:36

L’infortunio occorso a Federico Chiesa (fuori per il resto della stagione) ha messo in moto la macchina bianconera, ora alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Tanti i nomi in gioco ma ci sarebbe un giocatore in pole position.

Juventus, idea Azmoun

Sostituire un talento cristallino come Federico Chiesa non è affatto semplice, soprattutto a gennaio. Tuttavia, la Juventus si sarebbe già mossa in maniera concreta. Secondo Sky Sport, la Vecchia Signora avrebbe bussato alla porta dello Zenit per avere informazioni su Sardar Azmoun. Classe 1995, l’attaccante iraniano è in scadenza di contratto con il club russo e potrebbe, quindi, venir via ad una cifra relativamente bassa. Con la casacca dello Zenit (già a San Pietroburgo dal febbraio del 2019) ha segnato oltre 60 gol. Uno di questi contro la Juventus in Champions League lo scorso 2 novembre nella gara disputata all’Allianz Stadium e valida per la quarta giornata della fase a gironi.

Azmoun, unica strada il prestito

Essendo extracomunitario, Sardar Azmoun potrebbe arrivare a Torino, sponda bianconera, solo con la formula del prestito poiché la Juventus ha solo quello slot libero, avendo ceduto Douglas Costa al Gremio proprio con la formula del prestito. Ci sarà da convincere lo Zenit che vorrebbe, invece, cedere il giocatore a titolo definitivo. Sardar Azmoun ha segnato 10 gol in 21 partite ed è un attaccante in grado di fare più cose in attacco, proprio quello che servirebbe in questo momento a Max Allegri. Nelle prossime ore non è escluso un nuovo colloquio tra le parti per capire se l’operazione può o meno andare in porto. Da ricordare che Sardar Azmoun è stato accostato, qualche mese fa, alla Roma di José Mourinho.

Mercato Juventus, le altre piste

Ovviamente non c’è solo il nome di Sardar Azmoun sull’agenda dei dirigenti bianconeri. La Juventus starebbe valutando tanti altri profili. Sempre in gioco Mauro Icardi che farebbe di tutto per tornare in Serie A. Il problema resta convincere il PSG a liberarlo con la formula del prestito e trovare il modo di minimizzare i costi (Maurito guadagna 10 milioni di euro a stagione). Attenzione anche ad Anthony Martial, attaccante in uscita dal Manchester United. Da non sottovalutare neppure la pista che porta a Ousmane Dembelé, anche lui alla ricerca di una nuova sfida professionale (l’sperienza al Barcellona pare ormai al capolinea). C’è anche chi spera in una soluzione Made in Italy che porta a Gianluca Scamacca del Sassuolo.

