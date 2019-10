Tifosi Juve incontentabili, pioggia di critiche e rimproveri

Primi in campionato, primi nel girone di Champions, la Joya di aver ritrovato il vero Dybala, il carattere che viene sempre fuori, la mano di Sarri che si comincia piano piano a vedere eppure non son tutte rose e fiori in casa-Juventus. I tifosi non si aspettavano di dover soffrire tanto per confermarsi in vetta ma soprattutto non credevano che, per la prima volta dopo tanti anni, i nuovi acquisti facessero tanta fatica ad inserirsi.

IL MERCATO – Questa è stata la prima campagna acquisti D.M, ovvero Dopo-Marotta, quella in cui tutte le decisioni sono state prese da Paratici con l’avallo di Nedved ma i risultati finora sono stati assai deludenti.

I NUOVI – Il primo mezzo flop al momento è De Ligt, lontano parente del fenomeno ammirato all’Ajax, ma non è l’unico. Rabiot resta un oggetto misterioso, Danilo non sembra un campione e Ramsey è più in infermeria che in campo,

LA DELUSIONE – I fan bianconeri ringraziano per le mancate cessioni di giocatori come Higuain e Dybala (sul mercato per tutta l’estate e rimasti alla Juve solo per loro volontà) ma anche di Matuidi che sembrava dovesse andar via. Insomma: quelli che dovevano andar via si stanno rivelando decisivi e quelli che sono stati presi stanno deludendo.

L’ULTIMO CASO – La goccia che ha fatto traboccare il vaso è Ramsey, i cui problemi fisici sembrano più gravi del previsto. Si parla di pubalgia (e c’è chi dice anche ernia del disco) per il gallese.

LE REAZIONI – La rabbia dei tifosi esplode sul web: “Ma mi domando e vorrei domandare alla dirigenza : ma voi non ne’ sapevate nulla della pubalgia di Ramsey? Era proprio il caso di acquistarlo anche se è un parametro zero?” o anche: “Che razza di pacco che abbiamo preso ed era così facile da prevedere visto che ha passato la sua carriera in infermeria ma a noi piacciono i rotti”.

LISTA CHAMPIONS – Tornano di attualità anche le polemiche sulla lista Champions da cui fu escluso Emre Can: “Purtroppo, e lo dico con grande rammarico, sarà il caso di valutare se inserire Ramsey nella lista Champions per la fase a eliminazione diretta. Recuperando Emre Can, magari…” o anche: “Gli juventini non devono prendersela con Ramsey, bensì con lo Staff Medico che lo ha valutato al momento dell’acquisto. Come Duglas Costa, è un bellissimo giocatore, ma sembrano di CRISTALLO!

Nella lista Champions, l’escluso non doveva essere Emre Can”.

SOTTO ACCUSA – Nel mirino entra Paratici: “Certo che il mercato 2019 di Paratici e pavel-Inutilità-Nedved è stato proprio schioppettante!!! Un mezzo difensore pagato un tanto a Kg… Un francese che neanche la propria nazionale ha voluto… E poi il Top, sir Ramsey il campione che solo a guardarlo si infortuna…” e infine: “Paratici ha preso pacchi De Ligt, Rabiot, Ramsey e deve ringraziare la sua incapacità nel vendere i vari Higuain, Dybala e Cuadrado. Un vero miracolato”.

SPORTEVAI | 24-10-2019 09:22