Tifosi Juve spazientiti: Basta, è ora che se ne vada

Anonimo, poco efficace, pasticcione sotto porta – e non è la prima volta nelle ultime uscite – e ancora una volta disastroso in barriera: poche luci e tantissime ombre per Cristiano Ronaldo nel match vinto dalla Juventus contro il Parma. Ci si aspettavano le belle giocate sue e di Dybala contro un avversario con un piede e mezzo in serie B, invece per avere ragione della squadra di D’Aversa i bianconeri hanno dovuto aggrapparsi alle prodezze di due difensori, Alex Sandro e De Ligt.

Juve, Ronaldo va venduto?

Sono in tanti quelli che s’interrogano in modo sempre più pressante sul suo futuro in bianconero. Col progetto della Super Lega deragliato miseramente in due giorni e vista la situazione difficile dei conti del club, qualcuno ipotizza addirittura soluzioni drastiche per risolvere alcuni dei problemi della Juve in ambito tecnico e finanziario. “Compro Alex Sandro, vendo Cristiano Ronaldo” è il titolo di un articolo pubblicato in mattinata sul sito Il Bianconero. In cui si legge: “Ha sicuramente tantissime qualità e capacità ma non sicuramente quella di sapersi disporre in barriera. Come contro il Porto (episodio costato assai più caro) la squadra avversaria segna su calcio di punizione per una sua negligenza in barriera. In futuro meglio evitare di riproporlo a difesa della porta della Juventus. Rimandato, vendo Ronaldo“.

Il dibattito su Cr7 infiamma i tifosi

E sono molti i tifosi che pensano di vendere sul serio il campione portoghese, non solo in senso metaforico. “Ronaldo è la rovina della Juve“, attacca in modo diretto un supporter deluso. “Vendo Ronaldo: magari fosse vero, nel vero senso della parola. A questo interessano solo i propri record personali, e nient’altro”, un altro parere forte. “Ronaldo occorre allontanarlo dalle punizioni. sia nel tirarle che nel fare la barriera”, suggerisce un supporter. “Ma prima di fare certe considerazioni immaginate soltanto dove sarebbe quest’anno la Juve in classifica senza di lui: se la giocherebbe col Sassuolo“, è la replica di un altro fan.

SPORTEVAI | 22-04-2021 09:11