Juventus: un grande ex parla del futuro di Cristiano Ronaldo

La permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus è sempre avvolta nell’incertezza e questo tema, insieme ad altri, è stato trattato da David Trezeguet, ex bomber francese di origine argentina che ha giocato con la maglia bianconera per un decennio, dal 2000 al 2010, totalizzando 320 partite e 171 gol in tutte le competizioni e vincendo due scudetti, più altri due revocati, e due Supercoppe Italiane con la Vecchia Signora.

“Siamo quasi alla fine del campionato e si è ancora alla ricerca di un’idea di gioco e della formazione ideale – esordisce Trezegol -. E’ vero che non è stato un anno semplice ma se la Juve non arriva nelle prime quattro non sarà una bella cosa per la società, anche se ci sta che possa capitare un anno diverso dagli altri. Però la squadra è ancora lì e poi c’è la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che bisogna vincere, ma sicuramente bisogna arrivare in uno di quei quattro posti che sono determinanti per l’anno prossimo”.

Su Cristiano Ronaldo il transalpino, che recentemente ha ricevuto l’abilitazione alla professione di direttore sportivo, dice: “Se la Juve gli ha fatto un contratto di quattro anni vuol dire che poteva permetterselo, anche se poi è arrivato questo periodo critico dovuto al Covid. Io credo che possa arrivare fino in fondo al contratto, primo perché ha dato altro lustro al marchio Juventus e poi perché bisogna vedere se altri sono in grado di prenderlo, per questioni di età e di investimento. E comunque sicuramente lui vuole rispettare il contratto perché sa che andare via adesso non è semplice”.

OMNISPORT | 21-04-2021 16:11