Trezeguet diventa DS: "Moggi il mio idolo"

Cambiano gli orizzonti per David Trezeguet che dopo aver ricoperto il ruolo di ambasciatore per la Juventus, sta per intraprendere una nuova avventura.

L’ex bomber bianconero svela infatti a Tuttomercatoweb la sua nuova professione, ovvero quella di Direttore Sportivo: “Dopo sei anni alla Juventus come ambasciatore ho capito che il mio desiderio era quello di tornare in questo mondo nelle vesti di direttore sportivo. Spero di cominciare presto una nuova avventura. Aspetto una possibilità con tanta voglia e determinazione”.

Quale modello seguirà per fare carriera nel suo nuovo ruolo? La risposta di Trezeguet non si fa attendere: “Beh, ho vissuto il periodo di Luciano Moggi. Dal 2000 al 2006 era il nostro riferimento. Il suo modo di lavorare era molto interessante. Ora però i tempi sono cambiati. Credo che un direttore sportivo debba avere rapporto diretto con allenatore e giocatori. Credo molto nel destino, nel dialogo e nel cercare le soluzioni giuste”.

Infine ecco il sogno del francese: “È la mia storia, ovvio. Ma oggi sono più interessato a fare un mio percorso dove mi daranno la possibilità. Credo molto in questa nuova opportunità”.

OMNISPORT | 25-03-2021 13:43