Campionato irregolare, Moggi fa scoppiare nuova bufera

Le sue considerazioni sono spesso taglienti e destinate a lasciare il segno. È stato così anche in questa circostanza, perché attorno alle dichiarazioni di Luciano Moggi si è sollevato un vero e proprio polverone social. Giudizi tranchant sul campionato in corso e sulla corsa scudetto, che per l’ex uomo mercato della Juventus è viziata da alcune irregolarità.

Pistocchi e il Tweet su Moggi

A far da grancassa alle polemiche, il post condiviso su Twitter dal giornalista Maurizio Pistocchi. Il titolo dell’articolo pubblicato sul proprio profilo dall’esperto cronista Mediaset è quello tratto dalla testata “Il pallone gonfiato”: “Inter-Sassuolo, Moggi tuona: A rischio la regolarità del campionato. Perché rinviare la gara?”. Con una postilla sarcastica aggiunta dallo stesso Pistocchi: “A rischio la regolarità del campionato. E non scherza”.

Moggi e il campionato irregolare: le reazioni

Tantissime le reazioni e i commenti all’intervista e al post. “Bé detto da un esperto del settore, sarà vero”, scrive un utente. “Se lo dice lui ci credo”, rincara la dose un tifoso interista. Ma qualcuno condivide dubbi e perplessità, come un sostenitore rossonero che manifesta sospetti: “Anch’io l’ho pensato però, perché in nazionale ci sono andati, questo ancora non l’ho capito”. Un tifoso del Napoli invece osserva: “Il campionato non doveva proprio partire se è per questo, visto il momento che stiamo vivendo è già tanto essere arrivati a oltre la metà del campionato con poche partite da recuperare. Inter-Sassuolo andava rinviata, vedi altri campionati hanno molte più partite da recuperare”. Ma la stragrande maggioranza s’indigna e critica le parole di Moggi: “Chi più di lui si intende di regolarità di campionati? Una vera autorità in tema, sancita da molti tribunali di vario ordine, competenza, materia e grado, con una unanimità di decisioni che è rarissimo trovare in sistemi giuridici di ‘civil law’, come il nostro”.

SPORTEVAI | 25-03-2021 09:28