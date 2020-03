Tifosi Juve sul piede di guerra: "Non accettate questa farsa!"

Che fare se non si dovesse riprendere il campionato? Figc e Lega non hanno ancora deciso, si son dati tempo fino al prossimo Consiglio del 23 marzo per valutare sulle ipotesi messe sul tappeto. Far valere la classifica attuale? Non assegnare il titolo? Optare per i playoff tra le prime 4? La speranza è che quando l’emergenza sarà alle spalle si possa riprendere con il recupero di tutte le giornate sospese (anche se ovviamente il lungo stop peserà in maniera diversa sulle varie squadre) ma tutto è ancora possibile.

L’IPOTESI – Sul web fioccano le reazioni dei tifosi e c’è una soluzione che fa infuriare i tifosi della Juventus, attualmente prima in classifica.

LE REAZIONI – I fan bianconeri non vogliono sentir parlare di playoff: “Gli stessi che parlavano di campionato falsato oggi spingono per fare i Playoff che sarebbero una farsa. Mancano 13 partite, se si giocheranno staremo tutti meglio e l’emergenza sarà finita. Altrimenti chiudiamo così senza vincitori e vinti. Si ripartirà con il prossimo torneo”.

MEGLIO NON ASSEGNARLO – Piuttosto che giocarlo ai playoff gli stessi tifosi di Madama preferirebbero che non venisse assegnato lo scudetto: “Possiamo dirlo che l’ipotesi Playoff è talmente ridicola che chi ha partorito l’idea dovrebbe cambiare mestiere?! Da juventino io sarei per la non assegnazione! C’è un’emergenza, è un anno particolare, fermiamo tutto e fine! Utilizziamo la classifica solo per i posti Champions” o anche: “I Playoff per decidere la classifica delle prime di Serie A sarebbero un’ingiustizia perché mancano ancora 12 giornate e la classifica è parziale”.

SPAREGGIO – C’è chi scrive: “Qualsiasi soluzione che porti ad un campione d’Italia diverso da Lazio o Juve sarebbe solo una porcata” o anche: “Fra la prima e la quarta ci sono 15 punti. Praticamente con due partite azzeccate si potrebbero azzerare 15 punti altrimenti irrecuperabili. Che si metta l’asterisco e si riparte a settembre, permettendo”.

CONTRO L’INTER – Arrivano reazioni furiose contro l’Inter: “2/3 di campionato giocato e gli accattoni vogliono lo scudetto assegnato tramite Playoff. Non vi smentite mai” oppure: “L’Inter lo scudetto lo ha perso ! Sarebbe una porcheria! Come nel 2006! Piuttosto non assegnato” e infine: “Quando hai preso due sberle dalla Juventus (a porte chiuse)e sei ormai fuori dallo scudetto…ma ti viene la genialata di proporre i play-off per poter vincere l’ennesimo scudetto di cartone… “.

SPORTEVAI | 11-03-2020 09:36