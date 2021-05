Tifosi Milan contro De Zerbi: Non dici niente ora, Che Guevara?

Dura la vita di chi si espone in maniera netta con frasi dure come è capitato solo poche settimane fa a De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo era stato il più acido nel commentare la nascita della SuperLega, prima che la questione morisse da sola in 48 ore. Per l’ex centrocampista il progetto ammazzava tutti i sogni dei piccoli club, era un colpo mortale alla meritocrazia e non solo. Velenoso il suo commento col Milan che era l’avversario da dover affrontare.

Cosa disse De Zerbi contro il Milan

Alla vigilia della partita De Zerbi tuonò così: “Non ho piacere a giocare questa partita perché il Milan fa parte delle squadre fondatrici. L’ho detto a Carnevali e ai miei giocatori. Poi se Carnevali mi obbligherà allora andrò, ma ci sono rimasto male”.

Il format della Coppa Italia fa scatenare i tifosi contro De Zerbi

Ora che anche la Coppa Italia ha seguito la strada della SuperLega, facendo fuori le piccole e chiudendo le porte ai club di C e D, i tifosi del Milan si prendono la rivincita. Fioccano le accuse sui social: “De Zerbi allo Shakhtar. Menomale anche lui era uno del “calcio del Popolo”. Tutti bravi a parole” o anche: “De Zerbi non se la sentiva di giocare contro il Milan a causa della Superlega. Poi va allo Shakthar nel mitico calcio ucraino”.

Il web è un fiume in piena: “Attendo la prossima conferenza stampa di De Zerbi nella quale immagino si dirà disgustato per la nuova Coppa Italia” o anche: “chiedete al prete De Zerbi se gli piace la Coppa Italia adesso e se vuole giocarla adesso che é una competizione chiusa?? Grazie”, oppure: “Mi aspetto che il caro De Zerbi vada in conferenza stampa e parli di questa decisione presa dal Consiglio di Lega”.

Nessuno risparmia il tecnico del Sassuolo: “Superlega in Europa no, mentre “Superlega” in Coppa Italia si..aspetto commenti da Che Guevara” o anche: “De Zerbi non ha nessun appello da lanciare a favore del calcio del popolo? Dei sogni dei ragazzini? Lurida e schifosa ipocrisia” e infine: “Potete chiedere al vostro allenatore De Zerbi se giocherà la Coppa Italia oppure se è disgustato dal fatto che 40 squadre, le più ricche, hanno escluso tutte le altre?”.

SPORTEVAI | 06-05-2021 11:18