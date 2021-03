Tifosi Milan, il rimpianto cresce sempre di più

La fortuna è che il Milan attuale sta dando soddisfazioni – e non poche – ai tifosi rossoneri che ancora sognano lo scudetto ma vedere i progressi di Locatelli, che ieri è anche andato a segno nel successo dell’Italia a Sofia contro la Bulgaria, non fa che aumentare i rimpianti per un talento delle giovanili che è stato mandato via con troppa leggerezza. Neanche un’opzione sulla ricompra al momento dell’addio (sofferto e che lo stesso centrocampista non avrebbe mai voluto accettare). Oggi Locatelli è un leader nel Sassuolo, si sta ritagliando un ruolo da titolare in Nazionale e piace moltissimo alla Juve e ad altre 3-4 big.

I tifosi del Milan non si danno pace per Locatelli

Sui social la prova di Locatelli in azzurro ha ridestato nostalgie tra i rossoneri: ” mi aspettavo un titolo: “visto Milan? Eurogol Locatelli, rimpianto Maldini” con sottotitolo “e quei 35 milioni per Tonali…Locatelli sarà rimpianto epocale” o anche “Io lo rimpiango perché i prodotti del settore giovanile hanno un sapore diverso in campo” oppure: “Locatelli non é piu quel giocatore che giocava con noi , ma tonali tra 2-3 anni non sarà il giocatore che vediamo oggi. Pazienza facciamolo crescere”.

I tifosi si dividono: “Il “dilemma” non si pone. Locatelli è stato venduto da un’altra proprietà. Maldini l’avrebbe tenuto ? Forse si! Forse no!” ma anche: “I milanisti sinceri dovrebbero dire che Locatelli è stato un grosso errore di valutazione… poi sopravviveremo anche a questo!”. Un altro osserva: “Ma vogliamo paragonare Kessié, Bennacer e Tonali (e ci metto anche Meïté) con Locatelli? Ma scherziamo, vero? Locatelli in questo Milan non vedrebbe neanche la tribuna” e infine: “Locatelli è un buon giocatore? SI Lo avresti tenuto al Milan? SI Lo rimpiangi? NO, a centrocampo ci sono Kessiè, Bennacer (Tonali), a me va benissimo così!”.

SPORTEVAI | 29-03-2021 12:11